Воспитанникам центра в очередной раз напомнили, что употребление наркотических средств не только вредит человеку, но и уголовно наказуемо...

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2018" сотрудники полиции СЗАО посетили воспитанников Центра поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа.Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Ольга Данилина рассказала ребятам о пагубном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека и его социальное благополучие. Сейчас проблема наркомании среди подростков очень актуальна. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, больше всего подвержены негативным воздействиям общества. Воспитанникам центра в очередной раз напомнили, что употребление наркотических средств не только вредит человеку, но является уголовно наказуемым преступлением, также как и их распространение. Ребят попросили сообщать воспитателям или в полицию, если им станет известно о случаях распространения наркотических веществ, ведь своевременное и оперативное реагирование в данном вопросе может спасти много жизней.В этот день в гости к воспитанникам пришли и полицейские-кинологи со своими четвероногими напарниками. Они не только рассказали детям о своей работе, но и продемонстрировали ее наглядно. Служебные собаки послушно выполняли команды кинологов, искали спрятанные запрещенные вещества и детей.Затем перед детьми выступили сотрудники отдела профессиональной подготовки. Они рассказали воспитанникам о подготовке полицейских к службе, ведь сотрудник полиции должен уметь защищать не только граждан, но и себя самого. Для большей наглядности были продемонстрированы боевые приемы защиты при нападении человека с ножом и пистолетом. Это очень воодушевило ребят, и многие из них тоже в будущем захотели служить в полиции.В конце мероприятия руководители Центра поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа вручили полицейским благодарность за помощь в воспитании детей, находящихся в их учреждении, и выразили надежду на новую встречу в ближайшем будущем.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56