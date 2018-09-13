О вкладе участников добровольческого движения в России в охрану общественного порядка и не только, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Помочь тем, кто помогаетВклад волонтёров в решение социальных проблем, охрану общественного порядка, поиск пропавших людей, экологию и многие другие сферы жизни общества неоценим. Но те, кто готов безвозмездно делать наш мир лучше и добрей, сами нередко нуждаются в помощи. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью газете «Щит и меч» утверждает: добровольческое движение в России начнёт развиваться активней, если органы власти поддержат его ресурсами, информацией о реализуемых проектах, привлекут специалистов для обучения волонтёров.Психиатры всех служб, объединяйтесь!Говорят, все болезни от нервов. И опытный врач подтвердит, что причиной гастрита, гипертонии, диабета, ожирения и других серьёзных недугов может быть перенесённый стресс. А если человек облечён властью и допущен к оружию, то последствия утраты им душевного равновесия могут выйти далеко за рамки личной проблемы. Вот почему в МВД создана и совершенствуется многоуровневая система психологического и психиатрического отбора, контроля и помощи сотрудникам.Не умирай, моя деревня!Пожалуй, одна из самых страшных войн, о которых никто и нигде не объявлял, завершилась практически на наших глазах. Это война между городом и деревней. Долгие десятилетия русское село подвергалось разграблению и унижению, люди покидали родовые гнёзда в поисках лучшей доли. Но сегодня всё больше горожан вспоминают о своих корнях и желают вернуть долг перед деревней - в том числе и на Русском Севере, в Карелии. В одной из таких акций принял участие корреспондент газеты «Щит и меч».Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 34, а также на интернет-странице издания.