Анфиса Чехова учила россиян заниматься сексом,
когда сама была девственницей. Об этом поведала сама телеведущая.
Анфиса Чехова учила россиян заниматься сексом,
когда сама была девственницей. Об этом поведала сама телеведущая.
Анфиса получила известность благодаря работе в откровенной
программе с провокационным названием "Секс с Анфисой Чеховой", которая выходила
на телеканале ТНТ. Звезда томным голосом рассказывала с экранов интересные
случаи из интимной жизни своих знакомых.
Казалось, что Чехова знает о сексе больше, чем любой другой
в нашей стране. Но, как выяснилось, в момент создания программы телеведущая понятия
не имела, о чем говорит, как как не жила половой жизнью.
"Надо заметить, на тот момент я была еще девственницей. Мне
было девятнадцать, и женщиной я стала несколько позже", – призналась Анфиса. Ей
пришлось потратить много времени и сил, чтобы вжиться в образ и заставить
зрителей поверить в свою компетентность.
Отметим, что с тех пор телеведущая очень изменилась внешне и
заметно постройнела. Однако звезда заявляет, что никогда не страдала от
комплексов по поводу полноты. Даже когда ее вес достигал 90 килограммов ее
личная жизнь цвела пышным цветом. "Чем больше
я вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надо
ее куда-то тратить", – заявила Чехова.
Со временем телеведущей надоела носить на себе "весь этот
груз". Она решила соблюдать диету: отказалась от
жареного, жирного, мучного, старается не есть мяса и сахара. Об этом сообщает StarHit.
Напомним, телеведущая Анфиса Чехова и грузинский актер Гурам
Баблишвили прожили вместе восемь лет. Два года пара состояла в официальном
браке. У них есть общий сын Соломон. Год назад пара объявила о разводе. Чехова и Гурам прекрасно ладят, им удалось
сохранить теплые отношения ради ребенка.