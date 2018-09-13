Анфиса Чехова учила россиян заниматься сексом, когда сама была девственницей. Об этом поведала сама телеведущая.

Анфиса Чехова учила россиян заниматься сексом,когда сама была девственницей. Об этом поведала сама телеведущая.Анфиса получила известность благодаря работе в откровеннойпрограмме с провокационным названием "Секс с Анфисой Чеховой", которая выходилана телеканале ТНТ. Звезда томным голосом рассказывала с экранов интересныеслучаи из интимной жизни своих знакомых.Казалось, что Чехова знает о сексе больше, чем любой другойв нашей стране. Но, как выяснилось, в момент создания программы телеведущая понятияне имела, о чем говорит, как как не жила половой жизнью."Надо заметить, на тот момент я была еще девственницей. Мнебыло девятнадцать, и женщиной я стала несколько позже", – призналась Анфиса. Ейпришлось потратить много времени и сил, чтобы вжиться в образ и заставитьзрителей поверить в свою компетентность.Отметим, что с тех пор телеведущая очень изменилась внешне изаметно постройнела. Однако звезда заявляет, что никогда не страдала откомплексов по поводу полноты. Даже когда ее вес достигал 90 килограммов ееличная жизнь цвела пышным цветом. "Чем большея вешу, тем лучше у меня в спальне. Энергии много, надоее куда-то тратить", – заявила Чехова.Со временем телеведущей надоела носить на себе "весь этотгруз". Она решила соблюдать диету: отказалась отжареного, жирного, мучного, старается не есть мяса и сахара. Об этом сообщает StarHit.Напомним, телеведущая Анфиса Чехова и грузинский актер ГурамБаблишвили прожили вместе восемь лет. Два года пара состояла в официальномбраке. У них есть общий сын Соломон. Год назад пара объявила о разводе. Чехова и Гурам прекрасно ладят, им удалосьсохранить теплые отношения ради ребенка.