Злоумышленники организовали производство контрафактной парфюмерной продукции, впоследствии реализовывая ее в различных регионах России...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, участник организованной группы признан виновным в незаконном использовании товарных знаков известных производителей парфюмерии путем производства, перевозки, хранения, а также реализации контрафактной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, члены группы организовали производство, хранение и сбыт контрафактной парфюмерной продукции. Противоправную деятельность они осуществляли на территории г. Москвы, а продавали контрафактную продукцию в различные регионы. Производственные и складские помещения располагались в столице, расходные материалы – масла, фурнитура для производства парфюмерной продукции – приобретались за границей.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий на производстве и в типографии сотрудниками правоохранительных органов обнаружены помещения с оборудованием для розлива парфюмерной продукции и изготовления упаковки, а также складские помещения.Ущерб, причиненный правообладателям, составил свыше 181 млн рублей.К уголовной ответственности привлечены активные участники организованной группы, которые в 2016 году были признаны виновными в инкриминируемом им противоправном деянии в соответствии с приговором Люблинского районного суда г. Москвы.В 2016 году следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО принято к производству уголовное дело в отношении неустановленных соучастников, выделенное из ранее возбужденного ГСУ.В июне текущего года сотрудниками полиции был задержан еще один соучастник противоправной деятельности – уроженец одного из государств Ближнего Востока.В настоящее время приговором Люблинского районного суда г. Москвы мужчина признан виновным.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28