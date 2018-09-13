Камера наблюдения, установленная в Перми, запечатлела на видео момент ДТП, устроенного нетрезвым мужчиной, который врезался в поворачивающий ВАЗ на своем Porsche. От удара большой внедорожник перевернулся, однако его водитель не пострадал.

В Перми вечером, 12 сентября, внедорожник Porsche Cayenne на высокой скорости врезался в легковой автомобиль ВАЗ.От удара машина иностранного производства перевернулась. Водитель выбирался из нее с большим трудом, поскольку был сильно пьян. Медицинская помощь ему не потребовалась.В свою очередь, водитель и пассажир отечественного автомобиля в результате аварии получили травмы и были отправлены в больницу.