Центры притяжения, которые раньше были сконцентрированы в пределах Садового кольца, начнут появляться в каждом районе. Зеленые парки, спортивные комплексы, театры и музеи - в шаговой доступности во всех столичных округах. Такова главная идея программы Мой район.

Центры притяжения, которые раньше были сконцентрированы в пределах Садового кольца, начнут появляться в каждом районе. Зеленые парки, спортивные комплексы, театры и музеи — в шаговой доступности во всех столичных округах. Такова главная идея программы "Мой район".За МКАДом — для некоторых это уже и не Москва. Екатерина Гущева, выросшая в Сокольниках, тоже раньше так думала. Но после рождения второго ребенка семья захотела расширить жилплощадь и перебраться подальше от шумного центра. Выбирали, учитывая инфраструктуру и парковые зоны. Теперь живут в районе Северный — и ни капли не жалеют."У района, который находится на краю мегаполиса, есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что рядом зеленая зона, этот район достаточно тихий. Ну и минусы — это проблемы с транспортом, которые успешно решаются администрацией", — рассказывает она.Жить на дальнем севере Москвы все больше желающих: за последние годы население увеличилось в три раза. Словно грибы растут сады, школы, детские площадки, спортивные объекты — все буквально в двух шагах и строится, учитывая пожелания жителей. Еще один пример такого взаимодействия граждан и власти — парк в районе Отрадное."Это было очень активное обсуждение, и на сайтах, и блогеры, и даже когда работы велись активно, жители контролировали, подсказывали, участвовали", — говорит первый заместитель главы управы района Отрадное по вопросам ЖКХ и благоустройства Сергей Подольский.Месяц назад — заросшая территория, сегодня — приятное место для прогулок. Только за последний год в Москве появилось 500 новых зеленых зон и парков. Причем преображается территория равномерно по всей столице."Очень важно, чтобы в том районе, где ты живешь, были какие-то площадки, небольшие парки, лесные массивы, чтобы у нас больше времени оставалось на самое ценное — на свою собственную жизнь, на свою семью", — говорит психолог Олеся Сысак.Москва — на пути к полицентричности, считают урбанисты. Мест притяжения для жителей с каждым днем становится все больше, и появляются они прямо там, где и живут люди. И набор социальных услуг, которые может предложить город, уже везде на одном уровне."Периферия обладает большим потенциалом в этом смысле — посмотрите, сколько еще осталось пустырей, озелененных, но не оформленных территорий, территорий смешанного использования, которые не выработали еще свой облик, свое решение", — говорит урбанист Сергей Георгиевский.А вот решение, что набережная Москвы-реки преобразится практически по всей протяженности, уже воплощают. Район Фили — сейчас самое любимое место для прогулок местных жителей.- Набережная шикарная — и бегать можно, и кататься на велосипеде. Я прихожу черпать такие духовные вибрации, стихи и песни сочинять.Проект грандиозный: за последнее время уже благоустроили 60 километров набережной, еще на 40 идут работы. Причем в каждом районе свой уникальный и неповторимый стиль. Едино лишь предназначение."Идея — включить это все в нашу обитаемую территорию, зону комфорта. Людям должно быть удобно на реке, потому что река — это правда красиво, отражение в воде создает очень интересные эффекты для фасадов", — говорит главный архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов.А в мировом рейтинге доступности социальных объектов, таких как школы, сады, больницы, Москва вообще в лидерах — и это не зависит от района.