Комитет WADA рекомендовал исполкому не восстанавливать РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос коллег из России на заседании 20 сентября.

Комитет WADA рекомендовалисполкому не восстанавливать РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос коллег изРоссии на заседании 20 сентября.Судяпо всему, WADA решило затеятьновый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентствов правах.Об этом на своейстранице в Twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Дэн Роан. Журналист опубликовалкопии письма к исполкому WADA.Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA вноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкойатлетике.Чтобы восстановиться, России необходимо было выполнить рядусловий. Их оставалось два – предоставление доступа к пробам из московскойлаборатории и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с РичардомМаклареном о якобы имевших место манипуляциях в российской антидопинговойсистеме в период с 2011 по 2015 год.Какписали Dni.Ru, в Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитникасборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter. Игрок"Валенсии" опубликовал полученное от министерствакультуры и спорта Испании письмо, в котором сообщается о закрытииданного вопроса. Испанские чиновники даже поблагодарили Черышева за содействие.