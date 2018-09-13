В чешском городе Пардубице состоялся стартовый поединок второго этапа отборочного цикла к Кубку мира-2019 по баскетболу, в котором мужская сборная России встречалась с командой Чехии. Россияне потерпели минимальное поражение.

В чешском городе Пардубице состоялся стартовый поединок второго этапа отборочного цикла к Кубку мира-2019 по баскетболу, в котором мужская сборная России встречалась с командой Чехии. Россияне потерпели минимальное поражение.Игра между командами завершилась со счетом 80:78 в пользу чехов. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Хвостов, набравший 18 очков бросками из-за дуги, а также Алексей Швед, в активе которого 16 баллов.В следующем матче квалификационного раунда российские баскетболисты сыграют на домашней площадке против Болгарии. Игра состоится 16 сентября.