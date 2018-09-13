В Донецк выехали российские эксперты-криминалисты. Они помогут в расследовании покушения и убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту информацию на брифинге в МИД России подтвердила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.

В Донецк выехали российские эксперты-криминалисты. Они помогут в расследовании покушения и убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту информацию на брифинге в МИД России подтвердила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24". Захарченко погиб после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. При взрыве погиб охранник Захарченко, а также ранения получили журналистка и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Всего в этом теракте пострадали 11 человек.Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Мария Захарова считает, что практически нет сомнений в том, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Уголовное дело после убийства главы ДНР возбудил Следственный комитет России. Правительство России поможет в расследовании убийства Захарченко, пообещал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.Также обстоятельства убийства донецкой стороне помогают установить и расследовать специалисты ФСБ, отметил глава службы оперативной информации и международных связей российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против Донецка и Луганска. Два украинских региона заявили о своей независимости от Киева в феврале 2014 года после февральского госпереворота на Украине. Жертвами конфликта, под данным ООН, стали более 10 тысяч человек.С сентября 2014 года были приняты три документа, которые определяют шаги по деэскалации конфликта. Но и после этих соглашений о перемирии перестрелки на линии разграничения украинской армии и добровольческих националистических батальонов с одной стороны и ополченцами ДНР и ЛНР с другой продолжаются. В Донецке заявили, что Киев подтянул к Донецкой народной республике танки и другое тяжелое вооружение и готовится после убийства Александра Захарченко возобновить боевые действия.