В Донецк выехали российские эксперты-криминалисты. Они помогут в расследовании покушения и убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту информацию на брифинге в МИД России подтвердила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.
В Донецк выехали российские эксперты-криминалисты. Они помогут в расследовании покушения и убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Эту информацию на брифинге в МИД России подтвердила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.
Прямую трансляцию брифинга вел телеканал "Россия 24". Захарченко погиб после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. При взрыве погиб охранник Захарченко, а также ранения получили журналистка и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Всего в этом теракте пострадали 11 человек.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Мария Захарова считает, что практически нет сомнений в том, что за убийством главы ДНР стоит Киев. Уголовное дело после убийства главы ДНР возбудил Следственный комитет России. Правительство России поможет в расследовании убийства Захарченко, пообещал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Также обстоятельства убийства донецкой стороне помогают установить и расследовать специалисты ФСБ, отметил глава службы оперативной информации и международных связей российской Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против Донецка и Луганска. Два украинских региона заявили о своей независимости от Киева в феврале 2014 года после февральского госпереворота на Украине. Жертвами конфликта, под данным ООН, стали более 10 тысяч человек.
С сентября 2014 года были приняты три документа, которые определяют шаги по деэскалации конфликта. Но и после этих соглашений о перемирии перестрелки на линии разграничения украинской армии и добровольческих националистических батальонов с одной стороны и ополченцами ДНР и ЛНР с другой продолжаются. В Донецке заявили, что Киев подтянул к Донецкой народной республике танки и другое тяжелое вооружение и готовится после убийства Александра Захарченко возобновить боевые действия.