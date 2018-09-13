Визит законодателей из Нидерландов в Россию может придать импульс межпарламентскому общению между двумя странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол, состоявшейся в четверг, 13 сентября.

Визитзаконодателей из Нидерландов в Россию может придать импульсмежпарламентскому общению между двумя странами. Об этом заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Первой палатыГенеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол, состоявшейся в четверг, 13 сентября.Председательнижней палаты отметил, что это первый полноформатный визитпарламентской делегации королевства в Россию. "Надеемся, что он придастимпульс нашим взаимоотношениям, будет развивать парламентское измерениенаших контактов и мы будем лучше понимать друг друга", – сказал Володин.Вместес тем председатель нижней палаты посетовал, что пока отношения "далекиот идеальных". Тем не менее, выразил уверенность спикер, встречазаконодателей двух стран может снять многие вопросы. По его словам,отношения между Россией и Нидерландами должны строиться на основедоверия, дружбы и невмешательства в дела других стран.В свою очередь, Анки Брукерс-Кнолотметила, что отношения Москвы и Амстердама имеют хорошую основу. Онанапомнила, что они насчитывают более 400 лет, особо выделив роль первогорусского императора Петра Великого.Законодательвыразила благодарность за возможность возложить венок к могиленеизвестного солдата и добавила, что необходимо помнить о том, чтообъединяет две страны.ГлаваПервой палаты Генеральных штатов Нидерландов отметила важность честногодиалога, только тогда, по ее словам, разногласия между странами будутпреодолены. Парламентарий подчеркнула, что расследование катастрофымалазийского рейса MH17, потерпевшего крушение летом 2014 года вДонбассе, должно быть объективным. "Важно, чтобы расследование былооткрытым и участвовали все стороны", – сказал она.Генеральныештаты – высший законодательный орган Нидерландов. Они состоят из Первойпалаты (Сенат) и Второй палаты (Палата представителей). В ходе встречиАнки Брукерс-Кнол анонсировала визит делегации Второй палаты Генеральных штатов в Россию в октябре этого года.Развитиеявляется одним из приоритетов работыГосдумы VII созыва. Нижняя палата уделит этому направлению большоевнимание в ходе осенней сессии 2018. Депутаты приняли решение активизировать деятельность на межпарламентскомнаправлении по линии фракций, комитетов и вице-спикеров. Должен бытьсформирован не только план поездок, но и предложения по решению задач винтересах России и ее граждан, указал Володин.