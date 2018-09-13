Летний отдых на юге страны дорого обошелся россиянам.
Туристы потратили на лекарства более 50 миллионов рублей.
Летний отдых на юге страны дорого обошелся россиянам.
Туристы потратили на лекарства более 50 миллионов рублей.
Отпускникам, которые выбрали для отдыха в июле Южный
федеральный округ, пришлось потратиться на лекарства. В частности, они намного
чаще покупали кишечный антисептик. Количество его упаковок, проданных
аптеками, превысило показатель июля прошлого года сразу на 38%.
Всего на противодиарейные препараты жители и гости
юга России израсходовали 333,2 миллиона рублей. Эксперты объясняют
это совпавшими ростом интереса россиян к отдыху в Краснодарском крае
и всплеском острых кишечных инфекций – в регионе не самая лучшая
санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Об этом же говорится и в прогнозе Министерства природы.
Ведомство ранее предупредило об угрозах, с которыми может столкнуться
Россия в результате глобального потепления. Среди прочего указано,
что в Южном федеральном округе может увеличиться заболеваемость
острыми кишечными инфекциями. Главная причина – дефицит качественной питьевой
воды, пишет "".
Лидерство региона по заболеваемости острыми кишечными
инфекциями объясняется также снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым
скоплением людей. Кроме того, многие туристы приобретают пищу в необорудованных
местах.
Тем временем в Екатеринбурге спасают учеников, заболевших
вирусным менингитом. Число госпитализированных выросло до 14 человек. Еще у
троих школьников энтеровирусная инфекция проявилась в других формах. Как
сообщают медики, энтеровирусные инфекции особенно активны в летне-осенний
период. Они характеризуются многообразием клинических проявлений: это серозный
менингит, геморрагический конъюнктивит. Наибольшую опасность представляют
тяжелые клинические формы с поражением нервной системы.