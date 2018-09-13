Летний отдых на юге страны дорого обошелся россиянам. Туристы потратили на лекарства более 50 миллионов рублей.

Летний отдых на юге страны дорого обошелся россиянам.Туристы потратили на лекарства более 50 миллионов рублей.Отпускникам, которые выбрали для отдыха в июле Южныйфедеральный округ, пришлось потратиться на лекарства. В частности, они намногочаще покупали кишечный антисептик. Количество его упаковок, проданныхаптеками, превысило показатель июля прошлого года сразу на 38%.Всего на противодиарейные препараты жители и гостиюга России израсходовали 333,2 миллиона рублей. Эксперты объясняютэто совпавшими ростом интереса россиян к отдыху в Краснодарском краеи всплеском острых кишечных инфекций – в регионе не самая лучшаясанитарно-эпидемиологическая ситуация.Об этом же говорится и в прогнозе Министерства природы.Ведомство ранее предупредило об угрозах, с которыми может столкнутьсяРоссия в результате глобального потепления. Среди прочего указано,что в Южном федеральном округе может увеличиться заболеваемостьострыми кишечными инфекциями. Главная причина – дефицит качественной питьевойводы, пишет "".Лидерство региона по заболеваемости острыми кишечнымиинфекциями объясняется также снижением внимания к личной гигиене в местах с массовымскоплением людей. Кроме того, многие туристы приобретают пищу в необорудованныхместах.Тем временем в Екатеринбурге спасают учеников, заболевшихвирусным менингитом. Число госпитализированных выросло до 14 человек. Еще утроих школьников энтеровирусная инфекция проявилась в других формах. Каксообщают медики, энтеровирусные инфекции особенно активны в летне-осеннийпериод. Они характеризуются многообразием клинических проявлений: это серозныйменингит, геморрагический конъюнктивит. Наибольшую опасность представляюттяжелые клинические формы с поражением нервной системы.