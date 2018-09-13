Российская гимнастка Александра Солдатова стала обладательницей золотой медали чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в болгарской Софии. 20-летняя россиянка первенствовала в упражнениях с лентой.

Российская гимнастка Александра Солдатова стала обладательницей золотой медали чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в болгарской Софии. 20-летняя россиянка первенствовала в упражнениях с лентой.Солдатова по итогам своего выступления получила от судей 18,600 балла, что гарантировало ей победу в соревновании. Серебряную медаль завоевала итальянка Милена Бальдассари, заработав 18,550 балла, бронза – у израильтянки Лины Ашрам (18,500).Отметим, что этот успех на мировом первенстве стал для Солдатовой вторым. Ранее россиянка стала золотой медалисткой в составе сборной России в командных соревнованиях.