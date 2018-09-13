Готовы открыть музыкальный сезон. Уже в эту пятницу Владимирский Губернаторский симфонический оркестр даёт первый после летних каникул концерт. Кто из новых музыкантов появился в оркестре и какое произведение выбрали для открытия XXI сезона? На репетиции побывала Маргарита Махрова.

Готовы открыть музыкальный сезон. Уже в эту пятницу Владимирский Губернаторский симфонический оркестр даёт первый после летних каникул концерт. Кто из новых музыкантов появился в оркестре и какое произведение выбрали для открытия XXI сезона? На репетиции побывала Маргарита Махрова.Они готовятся к новому сезону и полны творческих сил. 14 сентября Владимирский губернаторский симфонический оркестр исполнит "Героическую" симфонию №3 Людвига ван Бетховена. Она рождалась в тяжелое для композитора время, когда он узнал, что потеря слуха неизлечима. Симфония произвела музыкальную революцию, и до сих пор считается одним из знаковых произведений мировой культуры.Артём Маркин, дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра: "Бетховен - это универсализм, это, как "Одиссея" или "Илиада", такой мировой музыкальный миф. Симфония была посвящена Наполеону Бонапарту, который ещё не объявил себя императором и утверждала идеалы свободы, равенства, братства. Но, как известно, при известии о том, что Наполеон провозгласил себя императором, Бетховен возмущённо это посвящение разорвал".После старта симфонического сезона уже в сентябре любителей музыки ждёт концерт оркестра с приглашённым солистом, известным пианистом из Москвы Михаилом Лидским, а затем выступление Владимирского камерного хора под управлением Татьяны Гринь. Кстати, в этом году Центр классической музыки пополнился новыми артистами. Среди них оперная солистка меццо-сопрано Анастасия Хорошева и 4 музыканта в составе симфонического оркестра, которые будут играть на новых инструментах: гобоях и фаготах. Павел Кудряшов, к примеру, приехал к нам из Сыктывкара. Там работал в театре оперы и балета.Павел Кудряшов, музыкант оркестра: "Там театральный репертуар, а здесь концертный, там - "Евгений Онегин", опера, балеты, "Щелкунчик", а здесь - новая программа: Малер, Шостакович. Это фагот, в переводе с итальянского - "вязанка дров", был придуман в 16-17 веке. А этот фагот мне достался в этом году его купили. За 3 месяца его освоил, очень мне нравится, богатый, глубокий тембр".В новом сезоне для владимирцев подготовили немало музыкальных сюрпризов. Акцент сделают на крупных классических произведениях.Артём Маркин, дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра: "В программе сезона в целом очень много больших симфонических полотен, мы уже не первый год идём на это. Будет симфония прокофьевская Шестая, Четвертая симфония Шостаковича, в гостях у нас будет пианист Николай Луганский, сотрудничество с Денисом Мацуевым тоже обговаривалось".Продолжатся и крупные музыкальные проекты. Так, во второй раз пройдёт областной конкурс Солист оркестра, когда юные таланты получают шанс сыграть вместе с профессиональным музыкальным коллективом и соревнуются в лучшем исполнении. Весной Владимир вновь примет Танеевский фестиваль, а затем симфонический оркестр отправится в музыкальную экспедицию по районам области.