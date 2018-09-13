Отмечают профессиональный праздник. В 2018 День программиста в нашей стране отмечают уже 9-й раз. Праздник всегда приходится на 256-й день года.

Отмечают профессиональный праздник. В 2018 День программиста в нашей стране отмечают уже 9-й раз. Праздник всегда приходится на 256-й день года. Это число связано с программными расчётами и символично для профессионального сообщества. Обычно дата попадает на 13 сентября, а в високосные годы - на 12-е. По данным портала вакансий HeadHunter, в первом полугодии 2018-го, по сравнению с прошлым годом, количество вакансий в ИТ-сфере во Владимире выросло на 41%, а число резюме – на 14%. При этом большая часть программистов - мужчины. Средняя зарплата для специалистов интернет-технологий по стране в этом году - 62,5 тысячи рублей в месяц. Во Владимирской области программисты зарабатывают в среднем 45 тысяч рублей.