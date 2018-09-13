Апелляционный суд Швеции отменил предыдущее постановление, которое блокировало инициативы Нафтогаза Украины по аресту иностранных активов Газпрома в споре по газовым контрактам.

Апелляционный суд Швеции отменил предыдущее постановление, которое блокировало инициативы "Нафтогаза Украины" по аресту иностранных активов "Газпрома" в споре по газовым контрактам, сообщает ТАСС.В феврале текущего года арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу", 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов по транзиту. В начале лета "Нафтогазе" заявили, что будут взыскивать штраф через арест газпромовских активов в Швейцарии, Британии и Нидерландах."Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, и тот 13 июня приостановил решение Стокгольмского арбитража. 18 июня "Нафтогаз" представил свои возражения, но 28 июня суд в Сева оставил свой приказ в силе.