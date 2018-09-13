Во многих городах проходят
кастинги для нового сезона проекта телеканала ТНТ: на этот раз его команда
посетила Омск. Наибольшее впечатление на наставников произвел претендент Станислав
Алерт.
Во многих городах проходят
кастинги для нового сезона проекта телеканала ТНТ: на этот раз его команда
посетила Омск. Наибольшее впечатление на наставников произвел претендент Станислав
Алерт.
Молодой человек родом из
казахстанского города Петропавловск. Несколько лет назад оказался прикован к
инвалидному креслу. Травму он получил еще в школе. В итоге парню парализовало нижнюю
часть тела.
Однако мужество танцора
не оценил один из наставников шоу Мигель, сделав скандальное заявление. Строгий
учитель обрушился с критикой на Станислава. "Тот именно кусок танца, который ты
хотел показать нам в плане умения владеть своим телом, был грязноватым. Тем
более ты занимаешься брейк-дансом уже восемь лет. Что ты оправдываешься?", – цитирует
жесткого наставника Starhit.ru.
Танцора такое резкое замечание не смутило, поскольку с трудностями
ему справлять не впервой. Но уже после выступления Станислав едва сдерживал.
Парень признался, что встать с инвалидного кресла ему помогла вера и моральная
поддержка родителей.
Останавливаться на достигнутом Станислав не собирается. Он
убежден, что главное – это настоящая вера в себя. В своем микроблоге парень
даже сделал афишу, на которой он представлен в виде наставника шоу "Танцы".
Пятый сезон шоу "Танцы" станет самым необычным и интригующим – впервые в истории в нем будет сразу три наставника. Отбирать участников будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин.
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