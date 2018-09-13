Во многих городах проходят кастинги для нового сезона проекта телеканала ТНТ: на этот раз его команда посетила Омск. Наибольшее впечатление на наставников произвел претендент Станислав Алерт.

Во многих городах проходяткастинги для нового сезона проекта телеканала ТНТ: на этот раз его командапосетила Омск. Наибольшее впечатление на наставников произвел претендент СтаниславАлерт.Молодой человек родом изказахстанского города Петропавловск. Несколько лет назад оказался прикован кинвалидному креслу. Травму он получил еще в школе. В итоге парню парализовало нижнюючасть тела.Однако мужество танцоране оценил один из наставников шоу Мигель, сделав скандальное заявление. Строгийучитель обрушился с критикой на Станислава. "Тот именно кусок танца, который тыхотел показать нам в плане умения владеть своим телом, был грязноватым. Темболее ты занимаешься брейк-дансом уже восемь лет. Что ты оправдываешься?", – цитируетжесткого наставника Starhit.ru.Танцора такое резкое замечание не смутило, поскольку с трудностямиему справлять не впервой. Но уже после выступления Станислав едва сдерживал.Парень признался, что встать с инвалидного кресла ему помогла вера и моральнаяподдержка родителей.Останавливаться на достигнутом Станислав не собирается. Онубежден, что главное – это настоящая вера в себя. В своем микроблоге пареньдаже сделал афишу, на которой он представлен в виде наставника шоу "Танцы".Пятый сезон шоу "Танцы" станет самым необычным и интригующим – впервые в истории в нем будет сразу три наставника. Отбирать участников будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин.Материал дополняется