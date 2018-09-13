Прощание с ней состоится в пятницу, 14 сентября

Прощание с ней состоится в пятницу, 14 сентябряНа 75-м году жизни скончалась солистка Владимирской областной филармонии Ольга Жукова.Информация о причинах смерти не разглашается. Прощание с Ольгой Жуковой пройдет в пятницу, 14 сентября, в церкви Архангела Михаила на Студеной горе. Церемония начнется в 12 часов.Ольга Васильевна родилась в Астрахани в 1944 году. Она окончила московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Жукова работала в Азербайджанском государственном театре оперы и балета им. М.Ф. Ахундова и более 20 лет - во Владимирской областной филармонии в качестве солистки-вокалистки. С 2000-х годов она преподавала сольное пение на музыкальном факультете ВГПУ, а также в Институте искусств и художественного образования ВлГУ.