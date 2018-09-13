Дима Билан навестил родителей. Популярный исполнитель показал трогательное семейное фото, и фанаты заключили, что отец Димы весьма привлекателен.

Дима Билан навестил родителей. Популярный исполнитель показал трогательное семейное фото, и фанаты заключили, что отец Димы весьма привлекателен.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан сообщил, что приехал к родителям, и те одарили его свежайшими овощами и ягодами. В Stories певец показал многочисленным подписчикам малину и ежевику, перец, кабачки и помидоры. А еще артист выложил фотографию, на которой запечатлен с отцом."Насмеялись вчера 😅😊 , всегда хохмит мой дорогой товарищ -отец !😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Билан. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Поклонники осыпали родителя артиста комплиментами. "Какой у Вас папа стильный!!!", "Родители это самое святое в жизни!!!", "Отец кабан 👍 мышцы есть", "Папа красавчик! сынуля весь в него", "Красивый отец! И ты таким же будешь!😍", "Отец то ваш качмэн прям", "Классные 🤗Вы похоже в него пошли, тоже нас часто заставляете улыбаться, берите пример со своего замечательного отца и сохраняйте способность радоваться жизни и не терять чувство юмора", "Офигеть, какой папка симпотный, и накаченный!!!!! Красавчик", – высказались фанаты.Многие обратили внимание на выражение лица самого Димы Билана. "А ты чего сморщился??", "А почему такой испуганный взгляд? Где улыбка?", "Димон, что с твоим лицом?", – поинтересовались пользователи Сети.Ранее артист рассказал, что перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни. Так, он был вынужден отменять концерты и отказаться от участия в крупных музыкальных мероприятиях. "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", – заявил исполнитель.