Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, участвовавший в прошедших выборах в качестве самовыдвиженца, на заседании Мосгоризбиркома зарегистрирован избранным мэром Москвы.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, участвовавший в прошедших выборах в качестве самовыдвиженца, на заседании Мосгоризбиркома зарегистрирован избранным мэром Москвы.Как передает "Интерфакс", данное решение было вынесено единогласно. После этого руководитель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов подписал удостоверение мэра Москвы и проинформировал общественность, что вручит его Собянину 18 сентября на инаугурации.Торжественная церемония состоится в новом концертном зале парка "Зарядье".12 сентября были оглашены официальные итоги выборов. Победу одержал действующий градоначальник, самовыдвиженец Сергей Собянин – за него отдали свои голоса 70,17% москвичей, пришедших на избирательные участки.На втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Он получил 11,38% голосов избирателей, третьим стал выдвинутый "Справедливой Россией" Илья Свиридов — 7,01% голосов, четвертый — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев — 6,72% голосов, на последнем месте Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан" (1,87% голосов избирателей).Явка на выборах мэра Москвы составила 30,14%.