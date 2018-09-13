Дарья Друзьяк, которая утверждает, что ждет ребенка от якобы изнасиловавшего ее певца Александра Серова, записала видеообращение. Состояние модели и звезды Дома-2 ухудшилось, и ей нужна помощь квалифицированных специалистов.

Дарья Друзьяк, которая утверждает, что ждет ребенка от якобы изнасиловавшего ее певца Александра Серова, записала видеообращение. Состояние модели и звезды "Дома-2" ухудшилось, и ей нужна помощь квалифицированных специалистов.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк опубликовала видео, сделанное в палате. Попавшая в клинику после драки на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" модель теперь демонстрирует не подробности роскошной жизни, а капельницы, рваную ночнушку и заплаканное лицо.А еще Друзьяк призналась, что ее состояние ухудшилось. "Мне врачи говорят, что мне уже нужна более квалифицированная помощь. Меня хотят переводить в клинику неврозов, чтобы там занимались моим здоровьем, потому что оно нестабильное. Меня постоянно тошнит, у меня токсикоз, у меня головокружение, панические атаки. Я вообще не знаю, что происходит с моим организмом. У меня до сих пор задержка месячных", – сообщила Дарья, после чего разрыдалась.Справившись со слезами, Друзьяк призналась, что хочет "спокойствия", чтобы ее никто не трогал. Оказывается, Александр Серов и его люди якобы угрожают ей расправой. Напуганная до смерти модель сообщила подписчикам, что легендарный артист на самом деле "криминальный авторитет в Красногорском районе". Девушке об этом будто бы рассказал охранник артиста."Как они с людьми расправляются, как там они на деньги их ставят, что там они с ними вытворяют... Мне просто страшно. Он сказал, что все – это будет война! Они мне звонили, они мне угрожают, мне даже предлагали деньги за молчание, чтобы я рот свой закрыла. С такой ненавистью относится ко мне, это просто ужас какой-то..." – пожаловалась Друзьяк.Но, несмотря на страх, Дарья не намерена молчать. Она заявила: "Я хочу, чтобы страна знала о том, кто он такой, потому что все думают, что я обманываю. Я знаю правду, я не боюсь ее рассказать, я буду идти до последнего и рассказывать о том, кто он на самом деле!"