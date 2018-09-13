Детям рассказали о важности ведения здорового образа жизни, занятий спортом, недопустимости совершения правонарушений...

В рамках операции «Дети России-2018» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних Отделов МВД России по районам Лосиноостровский, Отрадное, Северное Медведково, Лианозово, Ярославский, Бутырский, Марьина роща, Северный г. Москвы провели профилактические мероприятия для старшеклассников нескольких школ.Сотрудники полиции обсудили с ребятами вопросы, касающиеся несанкционированных митингов, шествий и акций, недопустимость участия в них несовершеннолетних. Детям пояснили, чем санкционированный митинг отличается от несанкционированного и какая ответственность предусмотрена за нарушение норм законодательства.Также детям рассказали о важности ведения здорового образа жизни, занятий спортом, недопустимости употребления наркотических средств и психотропных веществ, спиртосодержащих и энергетических напитков, курения.В конце мероприятия сотрудники полиции проинформировали старшеклассников о правилах поступления в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29