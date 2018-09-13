Установлено, что злоумышленники разбили стекло автомобиля, похитили оттуда ноутбук и видеорегистратор, после чего скрылись с места происшествия...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в краже из салона автомобиля.В отдел полиции обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что из салона ее автомобиля «БМВ» пропали личные вещи. Материальный ущерб составил более 75 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Садово-Спасской улице подозреваемые были задержаны. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 25 и 46 лет. Установлено, что злоумышленники разбили стекло автомобиля, похитили ноутбук и видеорегистратор и скрылись с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27