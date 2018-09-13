В Сети появилось видео, на котором звезды скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко показывают своей дочери Василисе воздушные шары. Однако зрителей смутила реакция малышки – они разглядели конвульсии у девочки и пришли в ужас.

В Сети появилось видео, на котором звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко показывают своей дочери Василисе воздушные шары. Однако зрителей смутила реакция малышки – они разглядели конвульсии у девочки и пришли в ужас.Маленькая Василиса, которой нет еще и года, лежит на диване. Рядом с ней расположилась Ольга Рапунцель, а по соседству – Дмитрий Дмитренко. Отец держит в руках яркие воздушные шары золотого и красного цветов. "Ой, как красиво!" – счастливо произносит Рапунцель, вторя радостным вскрикам дочери. К шарикам привязана игрушка, которую держит в руках Ольга. Оператор крупным планом снял взволнованную девочку, которая, глядя на игрушку или шары, дрыгает руками и ногами. От переполняющих эмоций ее буквально трясет.Пока одни поклонники умилялись Василисе, другие пришли в ужас. Они почему-то высказали уверенность, что у малышки конвульсии и ее срочно надо показать неврологу. "Это не нормально", "Что с девочкой ( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я тоже 1 апреля родила , не было такого , страшно смотреть , не уже ли не видят родители", "Похоже, у нее тремор", "тремор незнаю. а вот тонус у нее есть. это плохо.надо срочно массаж и причем не один курс а хотя бы два", "Жутковато выглядит", "Девочка нуждается с рождения в массажах, развивающих играх, тишине, логопедах в будущем, а эти горе родители и глазом не ведут!! Ужас просто. У нее тремор и это очевидно!", "тоже бросилось в глаза странная трясучка у ребенка", "Радуется это одно , а трясет ее очевидно , не дай бог конечно", "С такой мамашей любой ребенок задрожит", – высказались испуганные комментаторы.Ранее Рапунцель и Дмитренко критиковали за то, что они вернулись на телепроект с крошечной дочкой. Злопыхатели обвинили Ольгу и Дмитрия в "издевательствах" над ребенком, ведь маленькой Василисе придется наблюдать, какучастники телестройки будут, как принято в "Доме-2", драться, орать благим матом и менять половых партнеров.