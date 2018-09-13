Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви состоится 14 сентября в Москве.

Внеочередное заседание Священного Синода Русской православной церкви состоится 14 сентября в Москве.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в РПЦ, отметив, что собрание пройдет в Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Кирилла.Как ожидается, главной темой станет рассмотрение раскола на Украине.Как сообщил секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук, на фоне вторжения Константинополя на каноническую территорию РПЦ, в Московском патриархате призывают верующих и духовенство Украинской православной церкви сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия.Якимчук назвал его удивительным человеком, который по его словам, имеет высокий духовный авторитет во всем православном мире."Если будет налицо консолидация православного народа, то есть шанс выстоять, в единстве — сила Православия", — отметил протоирей.Говоря об ответных мерах Московского патриархата на действия Константинопольской церкви, Якимчук отметил, что рассматриваются разные варианты, выбрать которые предстоит Священному Синоду РПЦ.7 сентября Константинопольский патриархат в ответ на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви на Украине, назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине".Данный шаг в Московском патриархате расценили, как вторжение на свою каноническую территорию, предостерегая, что раскол в мировом православии из-за неканонической украинской автокефалии может быть сопоставим по масштабам с Великим расколом 1054 года между Православной и Католической церквами, если не превзойдет его.