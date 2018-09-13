Известный дрессировщик, директор Большого Московского
государственного цирка Эдгард Запашный попал в крупное ДТП. Виновником аварии с
участием четырех машин стал таксист, вообразивший себя гонщиком.
Известный дрессировщик, директор Большого Московского
государственного цирка Эдгард Запашный попал в крупное ДТП. Виновником аварии с
участием четырех машин стал таксист, вообразивший себя гонщиком.
Эдгард Запашный возвращался домой с работы минувшей ночью.
Все случилось, когда дрессировщик проезжал мимо стоявшего на обочине "Мерседеса".
Автомобиль Запашного на бешеной скорости обогнало такси.
"Гонщик" не справился с управлением. Дешевая
иномарка ударила ретро-автомобиль дрессировщика в бок, а затем врезалась в
припаркованный "Мерседес", разнося тому задний бампер, рассказал
дрессировщик в опубликованном видео.
Запашному повезло – его тяжелый автомобиль от удара не
выбросило на соседнюю полосу. А такси влетело в стоявший на "аварийке"
шедевр немецкого автопрома. Владелец "Мерседеса" как раз разбирался
со своим оппонентом на джипе, от которого перед этим получил небольшую царапину
на кузове. Но за время этой беседы ущерб возрос многократно – такси разворотило
"мерсу" не только бампер, но и багажник.
Сотрудники ДПС приехали на место аварии очень быстро. Правда, оформление заняло довольно много времени: пришлось сначала фиксировать
первое ДТП, а потом разбираться, кто в кого въехал и в какой
последовательности. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро.
Эдгард Запашный в аварии, к счастью, не пострадал. Однако
его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Повреждено покрытие двери и
левого переднего крыла. Сама дверь не открывается – чтобы выйти из машины, Эдгарду пришлось
перелезать на пассажирское кресло.