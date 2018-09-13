Известный дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в крупное ДТП. Виновником аварии с участием четырех машин стал таксист, вообразивший себя гонщиком.

Известный дрессировщик, директор Большого Московскогогосударственного цирка Эдгард Запашный попал в крупное ДТП. Виновником аварии сучастием четырех машин стал таксист, вообразивший себя гонщиком.Эдгард Запашный возвращался домой с работы минувшей ночью.Все случилось, когда дрессировщик проезжал мимо стоявшего на обочине "Мерседеса".Автомобиль Запашного на бешеной скорости обогнало такси."Гонщик" не справился с управлением. Дешеваяиномарка ударила ретро-автомобиль дрессировщика в бок, а затем врезалась вприпаркованный "Мерседес", разнося тому задний бампер, рассказалдрессировщик в опубликованном видео.Запашному повезло – его тяжелый автомобиль от удара невыбросило на соседнюю полосу. А такси влетело в стоявший на "аварийке"шедевр немецкого автопрома. Владелец "Мерседеса" как раз разбиралсясо своим оппонентом на джипе, от которого перед этим получил небольшую царапинуна кузове. Но за время этой беседы ущерб возрос многократно – такси разворотило"мерсу" не только бампер, но и багажник.Сотрудники ДПС приехали на место аварии очень быстро. Правда, оформление заняло довольно много времени: пришлось сначала фиксироватьпервое ДТП, а потом разбираться, кто в кого въехал и в какойпоследовательности. В итоге дрессировщик попал домой лишь под утро.Эдгард Запашный в аварии, к счастью, не пострадал. Однакоего автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Повреждено покрытие двери илевого переднего крыла. Сама дверь не открывается – чтобы выйти из машины, Эдгарду пришлосьперелезать на пассажирское кресло.