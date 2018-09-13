Никакого фастфуда, а также сладкого и мучного. Известная певица поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.

Никакого фастфуда, а также сладкого и мучного. Известнаяпевица поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.Как получить такое же идеальное тело, как у Елены Темниковой?Многочисленные поклонники донимают звезду подобными вопросами. Певица, правда,и не делает особой тайны из того, как ей удается держать себя в такойпрекрасной форме.Секретами своей красоты Елена охотно делится и сжурналистами. Оказывается, Темникова не признает строгих диет и голодания. Норацион у артистки сбалансированный, она уделяет большое внимание выборукачественных продуктов.На ночь певица никогда не ест сыр, оливки и другие соленыепродукты, которые могут задерживать воду. Темникова признается, что давноотказалась от фастфуда – однако во время путешествий позволяет себе калорийнуюпищу. А чтобы быстро вернуть былую форму, артистка сразу исключает из своегорациона сладкое и мучное – и в целом сокращает количество калорий."В повседневной жизни я питаюсь довольно просто. Неособо люблю сладости, не ем молочные продукты. Поэтому на завтрак у меня чащевсего омлет или гречка, сыр. Обязательно черный кофе. Обед и ужин кардинальноне различаются: правда, вечером я не ем много углеводов", – приводит словаЕлены издание Woman.ru.Певица также рассказала, что не занимается спортом. Онапредпочитает упражнения на силовых тренажерах и, конечно, танцы.