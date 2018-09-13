Никакого фастфуда, а также сладкого и мучного. Известная
певица поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.
Никакого фастфуда, а также сладкого и мучного. Известная
певица поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.
Как получить такое же идеальное тело, как у Елены Темниковой?
Многочисленные поклонники донимают звезду подобными вопросами. Певица, правда,
и не делает особой тайны из того, как ей удается держать себя в такой
прекрасной форме.
Секретами своей красоты Елена охотно делится и с
журналистами. Оказывается, Темникова не признает строгих диет и голодания. Но
рацион у артистки сбалансированный, она уделяет большое внимание выбору
качественных продуктов.
На ночь певица никогда не ест сыр, оливки и другие соленые
продукты, которые могут задерживать воду. Темникова признается, что давно
отказалась от фастфуда – однако во время путешествий позволяет себе калорийную
пищу. А чтобы быстро вернуть былую форму, артистка сразу исключает из своего
рациона сладкое и мучное – и в целом сокращает количество калорий.
"В повседневной жизни я питаюсь довольно просто. Не
особо люблю сладости, не ем молочные продукты. Поэтому на завтрак у меня чаще
всего омлет или гречка, сыр. Обязательно черный кофе. Обед и ужин кардинально
не различаются: правда, вечером я не ем много углеводов", – приводит слова
Елены издание Woman.ru.
Певица также рассказала, что не занимается спортом. Она
предпочитает упражнения на силовых тренажерах и, конечно, танцы.