В женском теннисном туре продолжают кипеть страсти вокруг истерики, которую устроила Серена Уильямс в финале турнира US Open, обвинившая судью Карлоса Рамоса в предвзятости и сексизме. В ответ другие теннисные арбитры поддержали португальского рефери.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ряд известных судей также высказали идею бойкотировать матчи с участием Уильямс-младшей, однако в итоге эта идея не была поддержана большинством. Арбитры просто выказали свою поддержку Рамосу, которого, к слову, поддержала и Международная теннисная федерация (ITF). Уильямс к тому же была наказана со стороны WTA."Я уверен, что эта новость [про возможный бойкот, — прим. ред.] пошла не от профессиональных судей, и готов засунуть руку в огонь, если я неправ, — сказал в интервью американскому изданию The New York Times экс-судья Феликс Торральба.По мнению Торральбы, скорее всего такой комментарий могли дать люди, которые как-то связаны с судейством, но не теми, кто работает в туре: "Это вряд ли были международные судьи. Я очень в этом сомневаюсь. Я общался с коллегами и не верю, что это возможно".