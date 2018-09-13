Лондонский Тоттенхэм намерен отобрать у вратаря Уго Льориса капитанскую повязку за вождение в нетрезвом состоянии. Ранее француз был лишен водительских прав сроком на 20 месяцев.

Лондонский "Тоттенхэм" намерен отобрать у вратаря Уго Льориса капитанскую повязку за вождение в нетрезвом состоянии. Ранее француз был лишен водительских прав сроком на 20 месяцев.24 августа футболист был уличен в нарушении правил дорожного движения, а именно находился пьяным за рулем. Суд учел признание Льорисом своей вины и лишил его водительских прав на 20 месяцев, а не на 36. Однако руководство клуба собирается дополнительно наказать чемпиона мира и разжаловать его из капитанов.Сам Уго Льорис восстанавливается после травмы и не сможет принять участие в матче против "Ливерпуля". Также не сможет помочь "шпорам" полузащитник сборной Англии Деле Алли.