Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске, где Трактор принимал Автомобилист из Екатеринбурга. Гости первыми пропустили, но в итоге смогли добиться победы с результатом 4:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске, где "Трактор" принимал "Автомобилист" из Екатеринбурга. Гости первыми пропустили, но в итоге смогли добиться победы с результатом 4:1."Трактор" вышел вперед на 7 минуте, после броска Пола Щехуры. Но на 11 минуте гости отыгрались после броска Дэна Секстона. На 16 минуте Щехура покинул лед на носилках после столкновения с защитником "Автомобилиста" Николаем Тимашовым. После травмы канадца и начали неприятности "Трактора". Хоккеисты "Автомобилиста" незадолго до перерыва вышли вперед после гола Анатолия Голышева.В третьем периоде была заброшена только одна шайба, и побывала она в воротах "Трактора" после броска Стефана Да Косты. Все попытки хозяев уйти от поражения оказались тщетными. Более того, на 60 минуте Секстон поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:1 в пользу хозяев."Автомобилист" одержал шестую победу подряд, набрал 12 очков и лидирует в Восточной конференции. У "Трактора" осталось три очка. Челябинцы занимают девятое место также на Востоке.