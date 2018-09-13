Дарья Друзьяк, прославившаяся на реалити Дом-2 и закрепившая успех (хоть и сомнительный) грязной дракой на шоу Андрея Малахова, лежит в больнице. Девушка, заявившая, что ждет ребенка от певца Александра Серова, пожаловалась на панические атаки, сотрясение мозга и прочие травмы.

Дарья Друзьяк, прославившаяся на реалити "Дом-2" и закрепившая успех (хоть и сомнительный) грязной дракой на шоу Андрея Малахова, лежит в больнице. Девушка, заявившая, что ждет ребенка от певца Александра Серова, пожаловалась на панические атаки, сотрясение мозга и прочие травмы.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк выложила видео, в котором рассказала о своем состоянии. Девушка запечатлена лежащей на койке в одной ночной сорочке, ворот которой, к слову, порван. В вену левой руки Друзьяк вставлена игла с капельницей, а правая рука заметно дрожит. "Эти панические атаки, у меня срывы... Мало того, что меня там по студии, как тряпку, кидали. У меня сотрясение мозга, у меня ушиб ноги, бедра... Я постоянно плачу", – пожаловалась севшим от рыданий голосом Друзьяк.Девушка заявила, что Александр Серов и его люди преследуют ее. "Мне страшно. Он пытается меня найти. Он всем звонит, спрашивает, где я, мой адрес. Его люди караулят возле подъезда. У меня с собой практически нет вещей, я боюсь идти домой, чтобы что-то взять. Мне очень страшно!" – рассказала Дарья.Далее модель попыталась убедить зрителей в правдивости своих ранее сказанных слов. "Сколько я знаю, какой он злой человек, как он в студии орал на меня, на мою маму. Он кричал, что я обманываю. Я ни капельки не обманула, всю правду рассказала о нем, на самом деле..." – заявила модель.В подписи к ролику Друзьяк написала, что задумалась о самоубийстве из-за давления со стороны врагов. "Это действительно страшные люди, у которых нет ничего святого, только деньги и связи. Таких я не побоюсь назвать сбором блатных и нищих. Его свита пресмыкающихся, просто паразитирует на нем, пока у него деньги не закончатся (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Дарья.При этом девушка намекнула на то, что финансовое положение артиста довольно шаткое. "Он ведь уже начал распродавать свою коллекцию машин. Помню как он с гордостью катал меня на своем Роллс-Ройсе, а по дому ходил в рваных трусах", – сообщила пикантную подробность Друзьяк.