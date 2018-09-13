Громкое преступление в Татарстане стало известным на всю страну. На дом местного бизнесмена напали грабители, связав хозяина и его жену, но ему удалось вырваться и смертельно ранить двух преступников. Предприниматель сразу же стал обвиняемым по статье о превышении пределов необходимой самообороны.

Громкое преступление в Татарстане стало известным на всю страну. На дом местного бизнесмена напали грабители, связав хозяина и его жену, но ему удалось вырваться и смертельно ранить двух преступников. Предприниматель сразу же стал обвиняемым по статье о превышении пределов необходимой самообороны.Тихая улица на окраине небольшого города Бугульма с населением чуть больше 80 тысяч человек. Для нападения злоумышленники, по всей видимости, не случайно выбрали дом 41-летнего предпринимателя Евгения Деданина. Все случилось утром, когда дети ушли в школу.Прошлую ночь они провели вне дома: боялись за себя и жизни детей. Последствия страшной борьбы видны до сих пор. Двор, гараж и дом тщательно моют, чтобы дети не увидели кровь и разбитую мебель.Утром, примерно в полдевятого, двое преступников с огнестрельным оружием молниеносно проникли в гараж, где был Евгений – он готовился выезжать на работу.На кадрах видеонаблюдения видно, как бандиты ведут мужчину в дом, к сейфу.Он признается, что в тот момент перед глазами промелькнула вся жизнь. "Денег не было, не знаю что они бы сделали", — говорит Евгений.В доме находились супруга Евгения и его друг. Преступники их повалили на пол, завязали хомутами и проникли внутрь дома.В какой-то момент Евгению чудом удалось высвободить руки. Началась борьба. Ножевые ранения получил и хозяин дома, и его приятель.Обороняться приходилось подручными предметами и кухонным ножом. В результате Евгений нанес смертельные ранения двум нападавшим.В первые часы после происшествия в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье превышение необходимых пределов обороны. Евгению грозил тюремный срок.В подобных случаях закон может склониться как на сторону оборонявшегося, так и обернуться против него. Днем 13 сентября пришло сообщение о том, что прокуратура Татарстана отменила заключение следователя о возбуждении уголовного дела.Назначен целый ряд экспертиз: судебно-медицинские, генетические, баллистические. А арестованного сообщника нападавших допрашивают следователи.