На оппозиционера Сергея Удальцова по иску МВД суд наложил административный надзор. В течение трех лет ему запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Кроме того, он будет обязан два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

На оппозиционера Сергея Удальцова сроком на три года (до 5 августа 2021 года) Симоновским судом Москвы по иску МВД наложен административный надзор. В течение этого времени оппозиционеру запрещено посещать массовые и политические мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и области.Кроме того, он будет обязан два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства, передает "Интерфакс".24 июля 2014 года Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев получили по 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади (6 мая 2012 года) и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории России.В августе 2017-го Удальцов отбыл полный срок наказания и освободился из колонии в Тамбовской области.В августе этого года за нарушение при организации публичного мероприятия оппозиционер был арестован на 30 суток. В заключении в знак протеста он объявил сухую голодовку, из-за чего попал в больницу. Несколько дней назад Удальцова из больницы выписали.