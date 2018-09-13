Разгромить Россию несложно, войска НАТО могут сделать это быстро. Москва сегодня играет мускулами на учениях, чтобы запугать соперников, уверены в Киеве.

Разгромить Россию несложно, войска НАТО могут сделать этобыстро. Москва сегодня играет мускулами на учениях, чтобы запугать соперников,уверены в Киеве.Простой рецепт того, как "разгромить Россию в пыль",предложил бывший министр экономики Украины. Виктор Суслов считает, что дляэтого надо всего лишь лишить ее ядерного оружия."Была бы Россия не ядерная держава,все давно бы решилось намного проще и давно: НАТОбы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируютмускулы, чтобы показать, что едва ли это получится,по крайней мере, сегодня", – прокомментировал Суслов российские маневры"Восток-2018" в эфире телеканала "112 Украина".Ранее с похожим заявлением выступил депутат Верховной радыЮрий Береза. Народный избранник убежден, что у Киева достаточно сил, чтобыразгромить на Азовском море любой флот – в том числе и российский, напоминаетКрупнейшие в России за последние 37 лет учения "Восток-2018"проходят с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч российскихвоеннослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысячбронемашин и 80 кораблей. В маневрах также участвуют подразделения из Китая иМонголии – более 3,5 тысяч человек, пишетКак сообщалось, российский лидер Владимир Путин прибыл наполигон "Цугол" в Забайкальском крае, где проходит основной этапвоенных маневров. По сценарию учений, российские вооруженные силы отражаютнападение. При этом будут использованы комплексы "Искандер-М",передает