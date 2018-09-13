Разгромить Россию несложно, войска НАТО могут сделать это
быстро. Москва сегодня играет мускулами на учениях, чтобы запугать соперников,
уверены в Киеве.
Разгромить Россию несложно, войска НАТО могут сделать это
быстро. Москва сегодня играет мускулами на учениях, чтобы запугать соперников,
уверены в Киеве.
Простой рецепт того, как "разгромить Россию в пыль",
предложил бывший министр экономики Украины. Виктор Суслов считает, что для
этого надо всего лишь лишить ее ядерного оружия.
"Была бы Россия не ядерная держава,
все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО
бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют
мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится,
по крайней мере, сегодня", – прокомментировал Суслов российские маневры
"Восток-2018" в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее с похожим заявлением выступил депутат Верховной рады
Юрий Береза. Народный избранник убежден, что у Киева достаточно сил, чтобы
разгромить на Азовском море любой флот – в том числе и российский, напоминает
Крупнейшие в России за последние 37 лет учения "Восток-2018"
проходят с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч российских
военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч
бронемашин и 80 кораблей. В маневрах также участвуют подразделения из Китая и
Монголии – более 3,5 тысяч человек, пишет
Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин прибыл на
полигон "Цугол" в Забайкальском крае, где проходит основной этап
военных маневров. По сценарию учений, российские вооруженные силы отражают
нападение. При этом будут использованы комплексы "Искандер-М",
передает