Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт победил в забеге, который был организован в невесомости. Спортсмен соревновался с французским астронавтом Жаном-Франсуа Клервуа и дизайнером Октавом де Голлем. Забег проходил в специальном самолете Airbus Zero-G.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт победил в забеге, который был организован в невесомости. Спортсмен соревновался с французским астронавтом Жаном-Франсуа Клервуа и дизайнером Октавом де Голлем. Забег проходил в специальном самолете Airbus Zero-G.Видеозапись удивительного соревнования появилась в "Твиттере" Болта. Спортсмен и его соперники соревновались в челночном беге.Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate #NextVictory