Бывший советский конькобежец Валентин Чайкин скончался на 94-м году. За время своей спортивной карьеры он становился обладателем мирового рекорда, который был установлен им во время чемпионата СССР 1952 года.

Бывший советский конькобежец Валентин Чайкин скончался на 94-м году. За время своей спортивной карьеры он становился обладателем мирового рекорда, который был установлен им во время чемпионата СССР 1952 года.Рекордный результат был им достигнут на дистанции 1500 метров, и продержался до 1955 года. После завершения спортивной карьеры Чайкин переквалифицировался в тренера и своей работой на тренерском поприще получил звание "Заслуженного тренера РСФСР".