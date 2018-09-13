ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Чепикова Юрия Геннадьевича, уроженца Башкирской ССР, жителя города Москвы, 1985 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Чепикова Юрия Геннадьевича, уроженца Башкирской ССР, жителя города Москвы, 1985 года рождения, который 08.08.2018 ушел из дома с улицы Юных Ленинцев, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 190 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темные.Особые приметы: родимое пятно на лопатке.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8 (495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18