ОМВД России по району Новогиреево устанавливает местонахождение пропавшей без вести Моисеевой Татьяны Сергеевны...

ОМВД России по району Новогиреево устанавливает местонахождение пропавшей без вести Моисеевой Татьяны Сергеевны, 20.05.1988 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 3 сентября 2018 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-174 см, плотного телосложения, волосы темные.Особые приметы: шрам на животе.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73