Возраст находки оценивается в 73 тысячи лет, и это означает, что техника создания графических изображений постарела почти вдвое.

Громкое открытие из Южной Африки: в пещере под названием Бломбос археологи отыскали древнейший рисунок, сделанный рукой человека. Возраст находки оценивается в 73 тысячи лет, и это означает, что техника создания графических изображений как минимум на 30 тысяч лет старше, чем считалось.Авторы исследования – учёные из Университета Бергена в Норвегии и Университета Витватерсранда в ЮАР. Они поясняют, что пещера Бломбос – уникальное место, святая святых антропологов. Она была открыта в 1991 году и тысячелетиями хранила уникальные материалы и следы присутствия древних Homo sapiens.Возраст находок, ранее сделанных в пещере, составляет от 100 до 70 тысяч лет, также в ней находят и более поздние следы присутствия людей возрастом 2000–300 лет.Рисунок, который оказался древнейшим графическим изображением, сделанным человеком, археологи обнаружили в 2011 году. Он состоит из девяти линий: шесть из них расположены параллельно вертикально, ещё три пересекают их. В целом изображение отдалённо напоминает современный и известный многим символ – хэштег, или октоторп.Он был нанесён на фрагмент твёрдой кремнистой породы под названием силькрет. Размеры рисунка довольно скромные: длина 38,6 миллиметра, ширина 12,8 миллиметра, а высота 15,4 миллиметра."Открытие было очень захватывающим для всех нас! Можно сказать, это был один из тех дней, ради которых живёт любой археолог", — рассказывают авторы работы Кристофер Хеншилвуд (Christopher Henshilwood) и Карен ван Никерк (Karen van Niekerk).По словам исследователей, нет сомнений, что рисунок не является частью породы и был нанесён на неё намеренно. Это подтвердили многочисленные анализы, в том числе изучение линий при помощи электронной микроскопии и рамановской спектроскопии.Также было установлено, что изображение наносили на породу с помощью заострённого кусочка охры, похожего на карандаш. Толщина наконечника составляла от одного до трёх миллиметров, а линии прорисовывались несколькими движениями "вперёд-назад". По краям они резко обрываются, это позволяет предположить, что рисунок изначально покрывал больший фрагмент породы и, возможно, был более сложным.Примечательно, что в пещере были найдены и другие артефакты с рисунками, выполненными охрой, к примеру, раковины. Более того, археологи обнаружили и сами куски охры, на которые были нанесены абстрактные узоры.Остаётся неизвестным, каково значение графического символа и является ли он частью некоего более крупного изображения.Антропологи поясняют, что символы всегда являлись неотъемлемой частью культуры как примитивных, так и более развитых общин и племён. Достаточно вспомнить татуировки, рисунки на одежде и украшениях. И всё же наскальная живопись и нанесение узоров на камни считаются старейшими способами визуализации важных для людей символов.Изучение этого культурного аспекта играет огромную роль в понимании образа жизни и мышления древних людей, полагают эксперты."Язык, письмо, математика, религия, законы не могут существовать без типично человеческой способности овладевать созданием и передачей символов и нашей способности воплощать их в материальной культуре. Значительный прогресс был достигнут в понимании того, как наш мозг воспринимает и обрабатывает различные категории символов, но знания о том, как и когда символы начали становиться частью культуры наших предков, по-прежнему неточны", — поясняет член исследовательской группы Франческо д'Эррико (Francesco d’Errico).Пока что наиболее очевидной кажется мысль о том, что найденное изображение имело некий ритуальный смысл. Но также возможно, что древние люди пытались при помощи рисунков украсить своё жилище.Подробнее об удивительной находке рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Nature.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о древнейших наскальных изображениях собак и их хозяев. А совсем недавно в Сибири были найдены неизвестные наскальные изображения мифических чудовищ.