В Госдуме решено объединить в одну две комиссии – по вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Это позволит подойти к работе более системно.

В Госдуме решено объединить в одну две комиссии – повопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Это позволит подойтик работе более системно.Соответствующее решение принял комитет по контролю и регламенту,возглавляемый Ольгой Савастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы ВячеславВолодин.Название новой структуры – комиссия по контролю задостоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественногохарактера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросамдепутатской этики.Как сообщила Ольга Савастьянова, решение о создании комиссиибудет рассматривать Совет палаты на следующей неделе. "Вопрос о том, чтобыпересмотреть деятельность этих комиссий прорабатывается с начала 2018 года. Посути, эти две комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общегов их работе", – пояснила депутат и добавила, что такое решение позволиторганизовать дальнейшую работу более системно.Создание новой комиссии соответствует опыту парламентовдругих стран, в частности, входящих в Группугосударств по борьбе с коррупцией (GRECO), отметила Савастьянова.Комиссия получит возможность решать вопросы, связанные с досрочнымпрекращением полномочий депутатов. Сформирована она будет на пропорциональнойоснове: десять депутатов войдут в нее от фракции "Единая Россия", четыре – отфракции КПРФ, четыре – от ЛДПР и два депутата от "Справедливой России".Руководить комиссией будет представитель фракции "Единая Россия".Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике вГосдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю задостоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.