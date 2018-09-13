В Госдуме решено объединить в одну две комиссии – по
вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Это позволит подойти
к работе более системно.
В Госдуме решено объединить в одну две комиссии – по
вопросам депутатской этики и по контролю за доходами депутатов. Это позволит подойти
к работе более системно.
Соответствующее решение принял комитет по контролю и регламенту,
возглавляемый Ольгой Савастьяновой. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Название новой структуры – комиссия по контролю за
достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного
характера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам
депутатской этики.
Как сообщила Ольга Савастьянова, решение о создании комиссии
будет рассматривать Совет палаты на следующей неделе. "Вопрос о том, чтобы
пересмотреть деятельность этих комиссий прорабатывается с начала 2018 года. По
сути, эти две комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общего
в их работе", – пояснила депутат и добавила, что такое решение позволит
организовать дальнейшую работу более системно.
Создание новой комиссии соответствует опыту парламентов
других стран, в частности, входящих в Группу
государств по борьбе с коррупцией (GRECO), отметила Савастьянова.
Комиссия получит возможность решать вопросы, связанные с досрочным
прекращением полномочий депутатов. Сформирована она будет на пропорциональной
основе: десять депутатов войдут в нее от фракции "Единая Россия", четыре – от
фракции КПРФ, четыре – от ЛДПР и два депутата от "Справедливой России".
Руководить комиссией будет представитель фракции "Единая Россия".
Напомним, что комиссию по вопросам депутатской этике в
Госдуме VII созыва возглавляет Отари Аршба, а комиссию по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами – Наталья Поклонская.