Сейчас она находится под стражей
Сейчас она находится под стражей
В Мантурове в Костромской области женщина после пьяного застолья зарезала своего 56-летнего мужа.
Убийство произошло в квартире, где жила семья, 10 сентября. Супруги начали выпивать с самого утра. К обеду между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и дважды ударила мужчину. Тот скончался от полученных травм.
Подозреваемая испугалась и вызвала врачей, но было слишком поздно. Следователи сообщают, что женщина пыталась сослаться на самооборону. Она была пьяна и почти ничего не помнит с того вечера. Гость, который зашел к ним на огонек, говорит, что причин для защиты не было.
Сейчас подозреваемая находится под стражей.