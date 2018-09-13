Сейчас она находится под стражей

Сейчас она находится под стражейВ Мантурове в Костромской области женщина после пьяного застолья зарезала своего 56-летнего мужа.Убийство произошло в квартире, где жила семья, 10 сентября. Супруги начали выпивать с самого утра. К обеду между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и дважды ударила мужчину. Тот скончался от полученных травм.Подозреваемая испугалась и вызвала врачей, но было слишком поздно. Следователи сообщают, что женщина пыталась сослаться на самооборону. Она была пьяна и почти ничего не помнит с того вечера. Гость, который зашел к ним на огонек, говорит, что причин для защиты не было.Сейчас подозреваемая находится под стражей.