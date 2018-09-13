Дети участвуют в программе обмена

Дети участвуют в программе обменаВ Кострому приехали школьники из города-побратима Беране из Черногории. Они участвуют в программе международного обмена.Школьники и преподаватели гимназии «ПантоМалишич» будут изучать русский язык и нашу культуру, сообщают в пресс-службе администрации. Гости уже посетили лосеферму в Сумароково, планетарий, приняли участие в турнире по волейболу, а также позанимались на уроках русского, математики и истории.В ближайшее время школьники побеседуют с главой городской администрации.