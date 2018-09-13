Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объектив камеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец авто невредим.

Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объективкамеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец автоневредим.ЧП произошло 12 сентября во дворе дома на Стандартной улице.На кадрах видно, как сразу после громкого хлопка и яркой вспышки вприпаркованных машинах срабатывает сигнализация. Через несколько минутподъезжает скорая помощь.Как выяснилось, ночью Арсен отдыхал со своими друзьями.Молодые люди прямо в машине раскуривали кальян. В результате взорвался газовыйбаллон. Трое друзей Арсена получили серьезные ожоги и доставлены в больницу.Владелец автомобиля не пострадал, сообщает .Видео с камер наблюдения опубликовалНапомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля налестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Убийцы – дочери Михаила,17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина. Они признались впреступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над нимииздевался, напоминает .Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Мариюотправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и уКристины.Арсен – племянник убитого Михаила Хачатуряна. Он свидетельпо громкому делу, так как долгое время жил в этой семье. Арсен – один из немногих,кто встал на защиту убитого москвича.Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурянтерроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот былпрекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всемпомогал, называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию онасилии в семье.