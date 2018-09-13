Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объектив
камеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец авто
невредим.
Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объектив
камеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец авто
невредим.
ЧП произошло 12 сентября во дворе дома на Стандартной улице.
На кадрах видно, как сразу после громкого хлопка и яркой вспышки в
припаркованных машинах срабатывает сигнализация. Через несколько минут
подъезжает скорая помощь.
Как выяснилось, ночью Арсен отдыхал со своими друзьями.
Молодые люди прямо в машине раскуривали кальян. В результате взорвался газовый
баллон. Трое друзей Арсена получили серьезные ожоги и доставлены в больницу.
Владелец автомобиля не пострадал, сообщает .
Видео с камер наблюдения опубликовал
Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля на
лестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Убийцы – дочери Михаила,
17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина. Они признались в
преступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над ними
издевался, напоминает .
Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Марию
отправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и у
Кристины.
Арсен – племянник убитого Михаила Хачатуряна. Он свидетель
по громкому делу, так как долгое время жил в этой семье. Арсен – один из немногих,
кто встал на защиту убитого москвича.
Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурян
терроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот был
прекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всем
помогал, называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию о
насилии в семье.