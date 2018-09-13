Мальчик вырвался из рук грабителей

Мальчик вырвался из рук грабителейВ Муроме трое взрослых напали на 15-летнего школьника, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета. В отношении них возбудили уголовное дело.Инцидент произошел во вторник, 11 сентября. Двое мужчин и женщина перекрыли дорогу подростку, который гулял в родном районе. Они потребовали у мальчика мобильный телефон. Один из мужчин подошел к нему сзади и приставил нож к горлу.Но мальчик не растерялся. Он схватил нож, порезав ладонь, снял через голову толстовку и убежал от грабителей. Он пришел к зданию скорой помощи и попросил вызвать полицию.Правоохранители задержали преступников по горячим следам.