Напоминаем, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району 7 сентября текущего года возбуждено уголовное дело в отношении водителя, задержанного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантом уголовного дела стал 38-летний местный житель.В конце августа на одной из улиц города Костерево фигурант, управляя мотоциклом «RACER», не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал.По результатам медосвидетельствования водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что мужчина управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии не в первый раз. В настоящее время он лишен водительских прав.Напоминаем, что санкцией ст. 264. 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.