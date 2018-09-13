На трассе М8, неподалеку от подмосковного Пушкино, фургон подрезал внедорожник, его водитель разозлился и в попытке догнать обидчика врезался в стоящий на обочине грузовик. К счастью, авария обошлась без жертв.

На трассе М8, неподалеку от подмосковного Пушкино, 11 сентября произошло ДТП — в грузовик, стоящий на обочине, на большой скорости врезался внедорожник.Авария произошла из-за вспыльчивости водителя полноприводной машины — он погнался за фургоном, подрезавшим его автомобиль.Позабыв про осторожность, водитель внедорожника набрал скорость, потерял управление и врезался в грузовик, стоявший на обочине.В результате аварии машины получили сильные повреждения. А люди, по словам очевидцев, практически не пострадали.