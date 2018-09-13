Известный педагог скончалась во время прямого эфира утреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждала о том, как лучше всего уйти из жизни.

Известный педагог скончалась во время прямого эфираутреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждалао том, как лучше всего уйти из жизни.Рита Джитендра – известный в Индии писатель и художник.Профессора часто приглашали на телевидение, где она выступала в качествеэксперта. Последней для нее передачей стала индийская версия программы "Доброеутро".Писательница рассказывала о своей жизни и карьере. Однаковнезапно замолчала на полуслове, после чего потеряла сознание. Интервью сразуже прекратили, Риту доставили в больницу. Врачи диагностировали сердечныйприступ, но помочь ничем не смогли.Как выяснилось, по дороге на телевидение Джитендра рассуждалао том, как именно хочет умереть. Профессор хотела уйти из жизни как бывшийпрезидент Абдула Калам – он скончался во время лекции в местном университете, пишет .Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфиреFacebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсетии продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была вссоре.Во время прямого эфира разъяренный парень напал на своюподругу и застрелил ее. "Все хотят быть знаменитыми, давай станемзнаменитыми сегодня", – заявил убийца прибывшим на место преступленияполицейским. И добавил: "Игра окончена". Оправдываться американец нестал.