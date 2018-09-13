Известный педагог скончалась во время прямого эфира
утреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждала
о том, как лучше всего уйти из жизни.
Известный педагог скончалась во время прямого эфира
утреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждала
о том, как лучше всего уйти из жизни.
Рита Джитендра – известный в Индии писатель и художник.
Профессора часто приглашали на телевидение, где она выступала в качестве
эксперта. Последней для нее передачей стала индийская версия программы "Доброе
утро".
Писательница рассказывала о своей жизни и карьере. Однако
внезапно замолчала на полуслове, после чего потеряла сознание. Интервью сразу
же прекратили, Риту доставили в больницу. Врачи диагностировали сердечный
приступ, но помочь ничем не смогли.
Как выяснилось, по дороге на телевидение Джитендра рассуждала
о том, как именно хочет умереть. Профессор хотела уйти из жизни как бывший
президент Абдула Калам – он скончался во время лекции в местном университете, пишет .
Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфире
Facebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсети
и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была в
ссоре.
Во время прямого эфира разъяренный парень напал на свою
подругу и застрелил ее. "Все хотят быть знаменитыми, давай станем
знаменитыми сегодня", – заявил убийца прибывшим на место преступления
полицейским. И добавил: "Игра окончена". Оправдываться американец не
стал.