Российский футбольный союз рассматривает возможность привлечения в сборную страны капитана Ганновера Вальдемара Антона. Если уроженец Узбекистана получит российское гражданство, то он сможет составить компанию двум другим немецким репатриантам – Роману Нойштедтеру и Константину Раушу.

Российский футбольный союз рассматривает возможность привлечения в сборную страны капитана "Ганновера" Вальдемара Антона. Если уроженец Узбекистана получит российское гражданство, то он сможет составить компанию двум другим немецким репатриантам – Роману Нойштедтеру и Константину Раушу.Инициатива приглашения 22-летнего Антона принадлежит главному тренеру Станиславу Черчесову, информирует "Спорт-Экспресс". Капитан "Ганновера" не заигран ни за первую сборную Германию, ни за команду Узбекистана, и имеет право играть за россиян.В настоящее время Вальдемар Антон является самым молодым капитаном в бундеслиге. Стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В прошлом году интерес защитнику саксонцев проявлял московский "Спартак".