Незаконным признано возбуждение дело против предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина. Решение о закрытие дела приняла прокуратура Татарстана. 12 сентября Деданин убил двух из трех грабителей в масках, которые ворвались в его дом и напали на него и его семью.

Незаконным признано возбуждение дело против предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина. Решение о закрытие дела приняла прокуратура Татарстана. 12 сентября Деданин убил двух из трех грабителей в масках, которые ворвались в его дом и напали на него и его семью.Трое грабителей с похожими на пистолеты в руках предметами связали хозяина дома, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого, сообщает РИА Новости. Они потребовали у них денег, угрожая расправой. Евгению Деданину удалось освободиться. Он схватил на кухне нож и оказал сопротивление нападавшим. Двоим он нанес ножевые ранения, третий сбежал.От полученных ран двое грабителей скончались. Третий подозреваемый в организации разбойного нападения был позже задержан полицией.После вызова полиции было возбуждено два уголовных дела. Одно по статье "Разбой". Второе — против 41-летнего Деданина по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".Расследование выявило, что двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин незаконно проникли на территорию домовладения жителя Бугульмы. Освободившийся Деданин смог вырваться и убежать на кухню. Тут он схватил два ножа и стал хаотично отмахиваться ими от нападавших.Один из грабителей, продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося.Бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны, пришел к выводу первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин. В прокуратуре подчеркнули, что нападавшие создали реальную угрозу жизни обороняющегося и других лиц, применив оружие или используемые в качестве оружия предметы, удушения или поджог.Собранные материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки. Ход дополнительной проверки татарстанская прокуратура взяла на особый контроль.