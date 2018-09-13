В Воронеже разрушили памятник создателям Катюши, погибшим в Великую Отечественную войну. Стела сотрудникам завода имени Коминтерна находилась на территории бывшего предприятия. Сейчас на месте груда кирпичей, и судя по руинам, мемориал уничтожила тяжёлая техника.

В Воронеже разрушили памятник создателям "Катюши", погибшим в Великую Отечественную войну. Стела сотрудникам завода имени Коминтерна находилась на территории бывшего предприятия. Сейчас на месте груда кирпичей, и судя по руинам, мемориал уничтожила тяжёлая техника.Груда обломков — это все что осталось от памятника сотрудникам воронежского завода имени Коминтерна, которые погибли во время Великой Отечественной. Памятная стела не смогла пережить разорение и гибель когда- то мощнейшего и славного предприятия. Вокруг пустые цеха, охраны нет. Какое-то время на поддержание стелы давал свои личные деньги глава профкома, но потом и он сдался.В Сети появилось видео — пожилой человек пытается отодрать от стелы буквы, оно вызвало возмущение. Воронежские ветераны смирились с участью памятника."Мемориальная доска на входе, где заводское управление. И все, что было написано на стеле, перенесем туда", — рассказал Вячеслав Косарев, председатель Совета ветеранов Коминтерновского района Воронежа.За время когда предприятие агонизировало, оно потерял еще один памятник и очень значимый. Воронежский завод имени Коминтерна уже в июле 1941 года первым в стране наладил производство нового оружия — реактивных минометов, легендарных "Катюш". На территории завода был и памятник "Катюше".В какой то момент реактивные минометы исчезли, якобы их отдали в музей- диораму .Осталась сиротливая стела. За ситуацией с двумя памятниками в Воронеже — огромная история неучтенных монументов, которые установлены на ведомственных территориях, на деньги и по инициативе самих рабочих."Такого учета никто не вел. Тем более проникнуть на предприятие сложно, особенно это было невозможно в советское время", — говорит Елена Крылова, заместитель директора по научной работе музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.В Петербурге, начиная с 1991 года, начался массовый и хаотичный демонтаж памятников Ленину на территориях заводов. В музее городской скульптуры получили только три акта о таком демонтаже. И только один бюст сдали в музей. Остальные разошлись по частным коллекциям и украсили дачные участки. Профессионалы говорят — это интереснейший пласт культуры, который мы почти утратили.В Воронеже совет ветеранов района обещает ,что фамилии героев Великой Отечественной, что были написаны на разрушенной стеле, увековечат в другом месте. У заводской проходной. Только на какие деньги и кто будет этим заниматься – вопрос.