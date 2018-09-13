В торжественном посвящении в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова приняли участие Вероника Скворцова и Алексей Хрипун. Каждый год студентами РНИМУ мечтают стать тысячи абитуриентов.

В торжественном посвящении в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова приняли участие Вероника Скворцова и Алексей Хрипун. Каждый год студентами РНИМУ мечтают стать тысячи абитуриентов. Многие из них приезжают из разных уголков России и из других стран. Всего в 2018 году первокурсниками Второго Меда стали порядка 2000 человек.Первокурсники 2018 года выбрали сложную профессию врача в особое время, считает член-корреспондент РАН, министр здравоохранения Вероника Скворцова."Вы поступили в лучший медицинский вуз страны в такой исторический период, когда главной национальной идеей развития Российской Федерации является сохранение здоровья россиян, увеличение продолжительности жизни. Все ресурсы страны — и финансовые, и материальные, и кадровые, и общесоциальные, и политические, — благодаря созданным сейчас национальным проектам, направлены в первую очередь на поддержку отрасли здравоохранения, — подчеркнула Скворцова. — Вы уже вливаетесь в нашу армию. Мы вместе должны будем делать то, чего от нас ждет страна"."Мы считаем, что нам в московской медицине нужен космос — в том смысле, что она, московская медицина, должна быть лучшей в мире. И для этого в городе есть условия. Но если вы спросите меня, что самое главное, то самое главное — это вы. Потому что лет через 10 именно вы будете определять и доступность, и качество московской медицины. Поэтому вперед к звездам, а мы поможем", — вдохновил вчерашних абитуриентов руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун"Вы можете с гордостью называть наш любимый вуз своей alma mater", — подчеркнула на церемонии посвящения в студенты директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяна Семенова.Второй Мед славится своими выпускниками: уже многие поколения выдающиеся врачи и ученые передают свои знания студентам, делятся с ними опытом и раскрывают секреты своего дела, отметил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ПФ, создатель сети клиник "Мать и дитя", один из учредителей Ассоциации выпускников Второго медицинского университета, академик РАН Марк Курцер."Сегодня все меняется мгновенно. Медицина стала совершенно другой, появилась высокотехнологическая помощь. Развивается цифровая медицина, не за горами и появление виртуальной поликлиники, когда наши пациенты смогут получить медицинскую помощь, находясь в месте фактического пребывания. Но какая бы ни была медицина, без врача, без его интеллекта, знаний, практических навыков и человеческих качеств эта профессия невозможна", — пояснил он.Пироговский университет — единственный медицинский вуз в России, который имеет статус национального исследовательского."Это не просто слова: в университете ведется серьезная научная работа, которая способствует развитию медицинской отрасли не только в стране, но и в мире. Наши врачи не только лечат — наши врачи замечательны и тем, что у нас мощнейшая наука. Мы создаем будущее, — рассказал первокурсникам ректор университета, академик РАН Сергей Лукьянов. — Технологии меняются на глазах: вы не представляете, как быстро происходит смена понятий парадигмы. И вот уже еще недавно безнадежные больные получают шанс на здоровье, на нормальную жизнь. Это фантастические успехи. Но впереди еще огромный путь".Сергей Лукьянов надеется, что среди тех, кто в ближайшем изменит будущее медицины есть те, кто сейчас поступил в университет.